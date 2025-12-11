KDC'nin doğusundaki çatışmalarda 400'den fazla sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun aralık ayı başından bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu 400'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Kivu eyalet hükümet sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, M23 mensuplarının ay başından bu yana eyaletteki Uvira şehrine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Sözcü, Uvira ile Bukavu şehirleri arasındaki yerleşim bölgelerinde "çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 413'ten fazla sivilin kurşun, el bombası ve bombardımanlar sonucu öldürüldüğünü" kaydetti.

Açıklamada, stratejik Uvira şehrinde bulunan birliklerin Ruandalı özel kuvvetler ve yabancı paralı askerlerden oluştuğunu belgeleyen kanıt ve bilgilerin toplandığı aktarıldı.

Sözcü, saldırıyı düzenleyen güçlerin hem ateşkesi hem de geçen hafta ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da imzalanan anlaşma ile Doha mutabakatını ihlal etmeye çalıştığını ifade etti.

M23 ve Ruanda açıklamaları

M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ay başından bu yana hızla ilerleyerek Uvira'yı ele geçirdiklerini duyurdu ve kenti terk eden sivillere, evlerine dönmeleri çağrısı yaptı.

Ruanda Dışişleri Bakanlığı da X üzerinden yaptığı açıklamada, son ateşkes ihlallerinden KDC ordusunu sorumlu tuttu.

Bakanlığın açıklamasında, "KDC, barış süreci devam ederken kaybettiği bölgeleri geri almak için ateşkese uymayacağını açıkça beyan etmiştir." denildi.

Bu arada, ABD'nin Kinşasa Büyükelçiliği de yaptığı yazılı açıklamada, M23 ile Ruanda askerlerinin tüm saldırıları durdurması ve Ruanda Savunma Kuvvetlerinin ülkesine çekilmesi çağrısını yineledi.

– KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

Ülkede, M23 üyelerinin yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolü grubun eline geçmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Büyük ölçüde Tutsilerden oluşan M23'ün, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de mensup olduğu kabile ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı.