Haberler

KDC'nin doğusundaki çatışmalarda 400'den fazla sivil hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu eyaletinde M23 isyancı grubunun saldırıları sonucu, aralık ayı başından bu yana 400'den fazla sivilin öldüğü bildirildi. Saldırılar, Uvira şehrine yoğunlaşırken, Ruanda'nın da olaya dair sorumlulukları tartışılmakta.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun aralık ayı başından bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu 400'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Kivu eyalet hükümet sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, M23 mensuplarının ay başından bu yana eyaletteki Uvira şehrine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Sözcü, Uvira ile Bukavu şehirleri arasındaki yerleşim bölgelerinde "çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 413'ten fazla sivilin kurşun, el bombası ve bombardımanlar sonucu öldürüldüğünü" kaydetti.

Açıklamada, stratejik Uvira şehrinde bulunan birliklerin Ruandalı özel kuvvetler ve yabancı paralı askerlerden oluştuğunu belgeleyen kanıt ve bilgilerin toplandığı aktarıldı.

Sözcü, saldırıyı düzenleyen güçlerin hem ateşkesi hem de geçen hafta ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da imzalanan anlaşma ile Doha mutabakatını ihlal etmeye çalıştığını ifade etti.

M23 ve Ruanda açıklamaları

M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ay başından bu yana hızla ilerleyerek Uvira'yı ele geçirdiklerini duyurdu ve kenti terk eden sivillere, evlerine dönmeleri çağrısı yaptı.

Ruanda Dışişleri Bakanlığı da X üzerinden yaptığı açıklamada, son ateşkes ihlallerinden KDC ordusunu sorumlu tuttu.

Bakanlığın açıklamasında, "KDC, barış süreci devam ederken kaybettiği bölgeleri geri almak için ateşkese uymayacağını açıkça beyan etmiştir." denildi.

Bu arada, ABD'nin Kinşasa Büyükelçiliği de yaptığı yazılı açıklamada, M23 ile Ruanda askerlerinin tüm saldırıları durdurması ve Ruanda Savunma Kuvvetlerinin ülkesine çekilmesi çağrısını yineledi.

– KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

Ülkede, M23 üyelerinin yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolü grubun eline geçmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Büyük ölçüde Tutsilerden oluşan M23'ün, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de mensup olduğu kabile ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
title