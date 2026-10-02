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KDC'deki Ebola salgınında 8 bin 224 doğrulanmış vaka ve 3 bin 982 ölüm kaydedildi

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KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 224'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 982'ye çıktı. Salgında 2 bin 121 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,4 olarak kaydedildi; 7 eyaletteki 63 bölgede çalışmalar sürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 224'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 982'ye çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgında 2 bin 121 kişi iyileşti, ölüm oranı yüzde 48,4 olarak kaydedildi.

Salgında 8 bin 224 vaka doğrulandı ve 3 bin 982 kişi yaşamını yitirdi.

Salgından etkilenen 7 eyaletteki 63 bölgede hastaların tedavisi, virüsün yayılmasının önlenmesi ve sağlık ekiplerinin kapasitesini artırma çalışmaları sürüyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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