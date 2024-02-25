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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 5 köylü kadın hayatını kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde bir köyde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda tarlada hasat yapan 5 kadın hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde, isyancıların saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

HASAT YAPAN 5 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri eyaletine bağlı Ofayi köyünde tarlada çalışan köylülere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, tarlada hasat yapan 5 kadın yaşamını yitirdi.

DEMOKRATİK İTTİFAK GÜÇLERİ KİMDİR?

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

İbrahim Demirel:

Kursta bir tane kongolu birisi var. Çat pat konuştuk adam bundan dert yandı. Çoluğunu çocuğunu almış gelmiş. Her gün birilerini öldürüyorlar dedi çok üzüldüm. Bu terör olayları hep fakir gelismemiş ülkelerde oluyor ne yazikki.

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