Kongo'da bombalı saldırı: 7 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 isimli isyancı grup tarafından düzenlendiği tahmin edilen bir bombalı saldırı yaşandı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR

Yerel basındaki habere göre, ülkenin Güney Kivu bölgesinde silahlı gruplar tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında bir çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının 23 Mart Hareketi (M23) olarak bilinen isyancı grup tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

SON AYLARDA SALDIRILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor. Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile Kongo arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.