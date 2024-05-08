Üye Girişi
Haberler

Kongo'da bombalı saldırı: 7 ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bombalı saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının M23 isyancı grup tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 isimli isyancı grup tarafından düzenlendiği tahmin edilen bir bombalı saldırı yaşandı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR

Yerel basındaki habere göre, ülkenin Güney Kivu bölgesinde silahlı gruplar tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında bir çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının 23 Mart Hareketi (M23) olarak bilinen isyancı grup tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

SON AYLARDA SALDIRILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor. Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile Kongo arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çocuk Kongo Uluslararası İnsan Hakları Güvenlik Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi? Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Real Madrid 2-1 Bayern Münih maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) R. Madrid B. Münih maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Final Four tek maç mı EuroLeague 2024? Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title