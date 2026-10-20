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KCNA, Kim Jong-un'un ölüm iddiaları ardından sergi ziyareti fotoğraflarını yayımladı

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KCNA, Kim Jong-un'un ölüm iddialarının ardından 19 Ekim'de hükümet yetkilileri ve kızıyla katıldığı kıyafet ve ayakkabı sergisine ilişkin fotoğraflar yayımladı. Fotoğraflar Kim'in sağlığının iyi olduğuna işaret sayılırken, kaynaklar iddiaları destekleyen bilgi duymadıklarını söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), lider Kim Jong-un'un öldüğüne yönelik iddiaların ardından Kim'in sergi ziyaretine ilişkin haberinde fotoğraflarını yayımladı.

KCNA, Kim'in 19 Ekim'de hükümet yetkilileri ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte bir kıyafet ve ayakkabı sergisine katılmasına ilişkin bir haber yaptı.

Haberde, Kim'in kızıyla birlikte sergiyi gezdiği ve incelediği görülen çok sayıda fotoğrafı paylaşıldı.

KCNA'nın haberinde iddialara doğrudan yanıt verilmezken, yayımlanan haber ve fotoğraflar "Kim'in sağlık durumunun iyi olduğuna" işaret eden bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kim'in beyin kanaması geçirerek komaya girdiğini ve tedavi için Çin'e sevk edildiğini, bazıları ise öldüğünü öne sürmüştü.

Güney Kore'nin Yonhap ajansına konuşan diplomasi ve güvenlik kaynakları, iddiaları destekleyecek "hiçbir şey" duymadıklarını söylemişti.

Kaynak: AA
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