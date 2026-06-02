Karabük Üniversitesi "Evrenos İKA" takımı ABD'de finale yükseldi

Karabük Üniversitesi Evrenos İnsansız Kara Aracı Takımı, geliştirdiği otonom araçla ABD'de düzenlenen IGVC 2026 yarışmasında finale kalarak uluslararası başarı elde etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Evrenos İnsansız Kara Aracı" takımı, geliştirdiği otonom kara aracıyla, Intelligent Ground Vehicle Competition (IGVC) Akıllı Kara Aracı Yarışması 2026'da finale yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen yarışmada dünya çapındaki üniversitelerle yarışan takım, elde ettiği başarıyla üniversiteyi ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı.

2024'te KBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Şayan Yusefi tarafından kurulan ve Prof. Dr. Raif Bayır danışmanlığında çalışmalarını yürüten takımın geliştirdiği insansız kara aracı, yapay zeka tabanlı sürüş sistemi, haritalandırma, engel algılama ve otonom hareket kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

Adını Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki akıncı beylerinden Evrenos Bey'den alan takım, daha önce TEKNOFEST 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda Türkiye 5'incisi olmuştu.

Akademik danışmanlığını Prof. Dr. Raif Bayır'ın üstlendiği, takım kaptanlığını Şayan Yusefi'nin yürütüğü projenin mühendislik kadrosunda Ulaş Kapucuoğlu, Emre Şermet, Orkun Furkan Aydilek, Feyzanur Güneş, İsmail Samurkaş, Fahrettin Kömürcü ve Ali Haydar Düzenli yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, takımın uluslararası alanda elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yarışmada dünya devlerini geride bırakarak adını finalistler arasına yazdıran öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Uluslararası alanda üniversitemizi ve ülkemizi gururla temsil eden azimli öğrencilerimize finalde yürekten başarılar diliyor, şampiyonluk yolunda kendilerine güveniyorum. Yolunuz açık olsun."

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
