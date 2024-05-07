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KBÜ'de Biyomimetik Akıllı Yılanımsı Robot Geliştirildi

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Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yüksek lisans eğitim programları kapsamında 'biyomimetik akıllı yılanımsı robot' geliştirildi. Robot, biyolojik yılanın hareketlerini taklit edebilmenin yanı sıra ekstra hareketler de gerçekleştirebiliyor.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yüksek lisans eğitim programları kapsamında "biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin yenilikçi ve özgün tasarımlarla geleceğe ve teknolojiye öncülük ettiği belirtildi.

Açıklamada, KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Murat Gökmen'in, Ankara Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Cevat Özarpa danışmanlığında "Biyomimetik Akıllı Yılanımsı Robot BİYROT 01"i geliştirdiği anlatıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın Özarpa ve Gökmen'i makamında ağırladığı aktarılan açıklamada, KBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projenin incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu alanda Türkiye'de yapılan ikinci çalışma olan robot, biyolojik yılanın yaptığı hareketlerin tamamını yapabilmenin yanında yılan tarafından yapılamayan iki hareketi de gerçekleştirebiliyor. Sahip olduğu özellikleriyle çok çeşitli sahalarda kullanılabilecek robot üzerinde çalışmalar sürdürülerek yaygın kullanıma sunulması planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Rektör Kırışık, bilim merkezli üniversite olarak bu tür yenilikçi projeleri önemsediklerini, projenin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması için her türlü desteği sunacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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