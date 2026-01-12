Haberler

Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı kontrollü hale getirirken karlı yolda zorlanan sürücüler geri dönmeyi tercih ediyor. Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri yol bakım çalışmaları yapıyor.

Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.

Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kazdağları'ndan geçen kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı sürücüler, buzlu yolda ilerlemek yerine geri dönmeyi tercih etti.

Edremit-Yenice yolunun trafiğe açık tutulması amacıyla Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede görev yapıyor.

Edremit Belediyesi personeli Hasan Yavuz, tuzlama aracı ve greyderle bölgede bulunduklarını belirterek, "Kar yağışı başladığından beri aralıksız nöbetteyiz. Karayolları ekipleriyle koordineli bir şekilde yolların bakımını yapıyoruz. Gece boyu yoğun bir yağış vardı ve sabah saatlerinde buzlanma meydana geldi. Tuzlama çalışmalarımızı tamamladık, şu an yollar açık." ifadesini kullandı.

Karlı yolda ilerlemekte zorlanan sürücülerden İsmail Özdemir ise diğer sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyararak, "Yolda kalmamak için lastiklere 'kar çoraplarını' takmaya çalıştım, uğraştım. Hava soğuk ve yollar da karlı. O yüzden arkadaşlar gelirken ona göre tedbirli çıksınlar." dedi.

Çınarlıhan mevkisinde de bazı aileler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
