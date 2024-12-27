Kazdağları'nda Ayı ve Yavrularının Karla Oynayışı Kameralara Yansıdı

Antik dönemlerde "bin pınarlı İda" olarak adlandırılan Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları'ndaki karlı zeminde koşturan ayı ve iki yavrusu, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Zengin fauna ve florasıyla öne çıkan 21 bin 300 hektarlık alana sahip Kazdağları'nda iki gündür etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Kazdağları Milli Parkı sınırlarında yer alan yaklaşık 1700 rakımlı Babadağ mevkisinde bir ayı ve iki yavrusunun karlı zeminde koşturmaları görüntülendi.

Bölgeye kar yağışını görmek için gelen vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen ayı ve yavruları, koşarak bölgeden uzaklaştı.