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Kazanpınar Köy Konağı Açıldı

Kazanpınar Köy Konağı Açıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar köyünde yapımı tamamlanan köy konağının açılışı, Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey tarafından gerçekleştirildi. Konağın misafirperverliğin ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapılırken, köy geleneklerinin yaşatılması gerektiği belirtildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar köyünde yapımı tamamlanan köy konağının açılışını gerçekleştirildi.

Konağın açılışını Belediye Başkanı Turan İlbey'le gerçekleştiren Kaymakam Emre Zafer, burada yaptığı konuşmada, Türk kültüründe misafirperverliğin oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

Konağın yapılmasında emiği geçenlere teşekkür eden Zafer, "Köy konakları yardımlaşma duygusunu da beraberinde pekiştiriyor. Bu anlamda kültürümüzde ayrı yere sahip olan köy konaklarını önemli bularak köylerdeki geleneklerimizi yaşatmalıyız. İnşallah yapımı tamamlan hizmete sunulan konağımızda köy için önemli kararlar alınır, güzel etkinlikler yapılır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Acıyurt ve Yazıcık köylerini de ziyaret eden Zafer, köylerde incelemelerde bulunarak muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere, Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok da katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Turan İlbey sivas Ulaş

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