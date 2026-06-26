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Kazakistanlı 11 uzman hekim Trakya Üniversitesindeki eğitim programını tamamladı

Kazakistanlı 11 uzman hekim Trakya Üniversitesindeki eğitim programını tamamladı
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Trakya Üniversitesi ile Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu arasındaki iş birliği protokolü kapsamında, Kazakistanlı 11 uzman hekim 10 günlük teorik ve uygulamalı tıp eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan Kazakistanlı 11 uzman hekim, 10 günlük eğitim programını tamamladı.

Trakya Üniversitesi ile Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasındaki iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen programa katılan nöroloji, göğüs hastalıkları, vasküler cerrahi, göz hastalıkları, romatoloji, genel cerrahi ve kardiyoloji uzmanları, teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde hekimler, güncel tıbbi yaklaşımlar ve klinik uygulamalar konusunda bilgi ve deneyimlerini geliştirdi.

Programın ardından Rektörlükte düzenlenen törende katılımcılara sertifikaları verildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eğitim programını başarıyla tamamlayan hekimleri tebrik etti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin sağlık ve yükseköğretim alanlarında da güçlenerek sürdüğünü belirten Hatipler, Trakya Üniversitesinin akademik birikimi ile sağlık alanındaki tecrübesini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı önemsediklerini ifade etti.

Hatipler, üniversitenin bundan sonra da Kazakistanlı sağlık profesyonellerine eğitim desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Törene, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Mustafa Tan, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile Rektör Danışmanı Enver Şengül de katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
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