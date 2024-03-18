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Kazakistan ve Türkiye Hazar Denizi'nde güvenlik işbirliği konusunu ele aldı

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Kazakistan ve Türkiye heyetleri, Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması alanında işbirliği konularını ele aldı. Denizde güvenliğin sağlanması ve acil durumlara müdahale edecek gemiler ile kaynakların muhafaza edilmesi konularında işbirliği değerlendirildi. Hazar Denizi'nin Kazakistan tarafına ait kısımlarda acil durumlara anında müdahale edebilecek 'profesyonel acil kurtarma servisi' oluşturulması düşünülmektedir.

Kazakistan ve Türkiye heyetleri, Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması alanında işbirliği konularını ele aldı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çingis Arinov, başkent Astana'da Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı başkanlığındaki Türk heyeti ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Behçet Karataş'ın da yer aldığı görüşmede, denizde güvenliğin sağlanması ve acil durumlara müdahale edecek gemiler ile kaynakların muhafaza edilmesi konularında işbirliği değerlendirildi.

Türkiye'nin önemli ve güvenilir ortak olduğunu belirten Arinov, gemi yapımı alanındaki işbirliğinin ikili ilişkilerdeki önemli unsur olabileceğini bildirdi.

Arinov, Hazar Denizi'nin Kazakistan tarafına ait kısımlarda acil durumlara anında müdahale edebilecek "profesyonel acil kurtarma servisi" oluşturmayı düşündüklerini söyledi.

Bakan Arinov, bu çalışma ile Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması, petrol sızıntılarına, gemi kazalarına ve yangınlara müdahale ile kurtarma çalışmaları gibi denizde ve karada çeşitli operasyonların ivedilikle yapılabileceğini kaydetti.

Türk tarafının söz konusu servisin görevlerine uygun modern teknolojileri sunduğu görüşmede Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması alanında karşılıklı işbirliği konusunda anlaşmaya varıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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