Kazakistan'ın Müzik Elçisi Bagjan Oktyabr Türkiye'de Konser Verecek

Dünyaca ünlü çellist Bagjan Oktyabr, 'Ruh Terapisi' konser programıyla Türkiye turnesine çıkıyor. 26 Ağustos'tan itibaren birçok şehirde sahne alacak olan sanatçı, finali İstanbul'da yapacak.

Kazakistan'ın dünyaya açılan müzik elçisi Bagjan Oktyabr, uluslararası başarılara imza atan "Ruh Terapisi" konser programıyla Türkiye'ye geliyor.

Ünlü çellist, We Media Group işbirliğiyle düzenlenen Türkiye turnesi kapsamında 26 Ağustos'ta Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 Ağustos'ta Antalya Aktüel Sahne'de, 29 Ağustos'ta Ankara'da Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 31 Ağustos'ta İzmir'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Sanatçı konser turnesi finalini, 2 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek.

Sosyal medyada milyonlarca izlenen performans videolarıyla dikkati çeken Oktyabr, konserlerinde klasik müzikten halk ezgilerine, popüler dizilerin unutulmaz melodilerinden romantik baladlara uzanan geniş bir repertuvar seslendiriyor.

Oktyabr'ın Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde icra ettiği eserler, farklı kültürleri aynı sahnede buluşturuyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
