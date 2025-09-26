Haberler

Kazakistan'da Yermek Köşerbayev Dışişleri Bakanı Oldu

Kazakistan'da Yermek Köşerbayev Dışişleri Bakanı Oldu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yermek Köşerbayev'i Dışişleri Bakanlığına atadı. Daha önce Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Köşerbayev'in diplomatik kariyeri dikkat çekiyor.

Kazakistan'da Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Yermek Köşerbayev atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Yardımcısı Yermek Köşerbayev'in Kazakistan Dışişleri Bakanlığına atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Diplomat kökenli Köşerbayev, 1965'te Kazakistan'ın Almatı şehrinde doğdu.

Köşerbayev, 1988'de S.Kirov Kazak Devlet Üniversitesinden yabancı dilde tarih öğretmenliğinden mezun olduktan sonra 1993'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinin "Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika" bölümünü bitirdi.

Diplomatik kariyerine 1988'de Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığında başlayan Köşerbayev, 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla bakanlığın protokol dairesinde birinci katip ve ardından daire başkanı oldu.

Köşerbayev, farklı yıllarda ulusal şirket ve siyasi partide de çeşitli görevler üstlenirken, 2020-2023 döneminde Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi olarak görev yaptı ve ardından Doğu Kazakistan Eyaleti Valisi oldu.

Köşerbayev, Dışişleri Bakanlığına atanana kadar Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yermek Köşerbayev, Kazakça ve Rusça'nın yanı sıra İngilizce, Korece ve Almanca biliyor.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bugün imzaladığı kararname ile eski Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Cumhurbaşkanının Uluslararası Yatırım ve Ticaret İşbirliğinden Sorumlu Yardımcısı olarak atandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
