Haberler

Kazakistan'da Telegram Erişim Sorunu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'da Telegram'a erişimde sorun yaşanıyor. Dijital Kalkınma Bakanlığı teknik inceleme başlattıklarını, Kazakhtelecom ise sorunun uluslararası veri noktalarında trafik azalmasından kaynaklandığını ve Telegram'a resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Kazakistan'da Telegram uygulamasına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Kazakistan Dijital Kalkınma ve Yapay Zeka Bakanlığından, Telegram'a erişimde yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Telegram'a erişimde sorun yaşandığına dair kullanıcı başvurularının alındığı belirtilerek, "Şu anda Telegram mesajlaşma uygulamasına erişilememesiyle ilgili münferit kullanıcı başvuruları kaydediliyor. Teknik uzmanlar durumu inceliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan'ın telekomünikasyon şirketi Kazakhtelecom'dan yapılan açıklamada da Telegram uygulamasına erişilebilirlikte azalma ve kısıtlamalar tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarda Telegram yönündeki trafiğin Frankfurt ve Moskova'daki önemli uluslararası veri değişim noktalarında (peering noktaları) keskin şekilde azaldığının belirlendiğine işaret edildi.

Kazakhtelecom'un sorumluluk alanında herhangi bir kaza, teknik arıza veya altyapı işleyişini etkileyen iç kaynaklı sorun tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, operatör ağının normal şekilde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, erişim sorununun nedenlerinin belirlenmesi için Telegram'a resmi başvuruda bulunulduğu, yanıt alınmasının ardından konuya ilişkin ek bilgi paylaşılacağı bildirildi.

Sorun bazı bölgelerde başladı

Kazakistan'da bugün Telegram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılardan ilk şikayetler, başkent Astana'nın yanı sıra Karagandı, Pavlodar, Kostanay ve Doğu Kazakistan bölgelerinden, daha sonra da ülkenin en büyük şehri Almatı'dan gelmişti.

Kaynak: AA
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...
Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle yakınlaştı! Tom Cruise’u unuttu
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Fenerbahçe'den Lukaku sonrası bir transfer daha

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı