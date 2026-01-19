Haberler

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş çalışmaları sürüyor

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, parlamento reformu için çalışmaların sürdüğünü ve yapılacak değişiklikler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş için çalışmalar sürüyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da, Parlamento Reformu Çalışma Grubu ile toplantı yaptı.

Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, son 6 aydır parlamento reformunun kamouyu tarafından tartışıldığını ve bu süre zarfında toplumda ülkenin en yüksek yasama organında yapılacak değişimin amaç ve hedefleri konusunda net bir anlayışın geliştiğini kaydetti.

Bu konuda reform taslakları, uzman görüşleri ile kamuoyu tartışmalarını yakından incelediğini aktaran Tokayev, parlamentoyu kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin beklediğini söyledi.???????

Tokayev, parlamenter reformun aynı anda anayasada değişikliği anlamına geldiğine işaret ederek, yarın toplanacak Ulusal Kurultay'da konuyla ilgili detaylı önerilerini dile getireceğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Eylül 2025'te geleneksel halka sesleniş konuşmasında, Senato ve Meclis'ten oluşan ülke parlamentosunu tek meclisli sisteme dönüştürmek için ulusal referandum düzenlemeyi önermişti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu
İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü

Kül olan araçta sır ölüm! Ailesi tek ihtimal üzerinde duruyor
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü