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Kazakistan'da Kurultay seçimleri 23 Ağustos'ta yapılacak

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Kazakistan'da anayasa değişikliğiyle tek meclisli sisteme geçilmesinin ardından Kurultay milletvekili seçimlerinin 23 Ağustos 2026'da yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Tokayev kararnameyi imzaladı.

Kazakistan'da anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen tek meclisli parlamento sistemi kapsamında oluşturulan Kurultay için milletvekili seçimleri 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurultay milletvekili seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 46. maddesinin 3. alt bendi ile 95. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Kurultay milletvekili seçimlerinin 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararname bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu seçimlerin hazırlık ve organizasyon sürecini yürütecek. Hükümet ile başkent, eyaletler ve cumhuriyet statüsündeki şehirlerin yerel yönetimlerine de seçimlerin organizasyonu için gerekli idari, teknik ve mali tedbirleri almaları talimatı verildi.

Kazakistan'da 1995'ten bu yana faaliyet gösteren Meclis ve Senatodan oluşan çift meclisli parlamento sistemi, 15 Mart'ta yapılan anayasa referandumunun ardından sona ermişti.

Referandum sonucunda, 145 sandalyeli ve Kurultay adı verilen tek meclisli yeni yasama organının kurulması kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
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