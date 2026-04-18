Kazakistan'ın Hazar Denizi Kıyısında Yaklaşık 200 Ölü Fok Bulundu

ALMATI, 18 Nisan (Xinhua) - Kazakistan'ın batısındaki Mangıstau bölgesinin Hazar Denizi kıyısında 191 ölü fok bulundu.

Yerel medyanın cuma günü bildirdiğine göre Bölge Balıkçılık Denetim Departmanı Başkanı Konarbay Bazarbayev, fokların cansız bedenlerinin son iki üç gün içinde kuzeybatı rüzgarlarıyla kıyıya sürüklendiğini açıkladı.

Uzmanların olay yerinde su ve toprak örnekleri topladığını kaydeden Bazarbayev, Kazakistan Hidrobiyoloji ve Ekoloji Enstitüsü'nden uzmanların ise ölüm nedenini belirlemek amacıyla hayvanların diş, pençe ve iç organlarından örnekler aldığını söyledi.

Enstitüye göre fokların bir aydan daha uzun süre önce öldüğü tahmin ediliyor. Bilim insanları, uzun dönemli araştırmalara göre bağışıklık sistemi zayıflayan ve genel direnci düşen fokların, bulaşıcı hastalıklara daha açık hale geldiğini düşünüyor.

2025 yılında Kazakistan'ın Hazar kıyılarında toplam 2.212 ölü fok bulunmuştu.

