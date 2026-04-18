Haberler

Kazakistan'ın Hazar Denizi Kıyısında Yaklaşık 200 Ölü Fok Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'ın Mangıstau bölgesinde, Hazar Denizi kıyısında 191 ölü fok bulundu. Uzmanlar, ölüm nedenini araştırmak için hayvanların örneklerini topluyor. Fokların bir aydan fazla süre önce öldüğü tahmin ediliyor, bağışıklık sistemindeki zayıflıklarla ilgili endişeler var.

ALMATI, 18 Nisan (Xinhua) - Kazakistan'ın batısındaki Mangıstau bölgesinin Hazar Denizi kıyısında 191 ölü fok bulundu.

Yerel medyanın cuma günü bildirdiğine göre Bölge Balıkçılık Denetim Departmanı Başkanı Konarbay Bazarbayev, fokların cansız bedenlerinin son iki üç gün içinde kuzeybatı rüzgarlarıyla kıyıya sürüklendiğini açıkladı.

Uzmanların olay yerinde su ve toprak örnekleri topladığını kaydeden Bazarbayev, Kazakistan Hidrobiyoloji ve Ekoloji Enstitüsü'nden uzmanların ise ölüm nedenini belirlemek amacıyla hayvanların diş, pençe ve iç organlarından örnekler aldığını söyledi.

Enstitüye göre fokların bir aydan daha uzun süre önce öldüğü tahmin ediliyor. Bilim insanları, uzun dönemli araştırmalara göre bağışıklık sistemi zayıflayan ve genel direnci düşen fokların, bulaşıcı hastalıklara daha açık hale geldiğini düşünüyor.

2025 yılında Kazakistan'ın Hazar kıyılarında toplam 2.212 ölü fok bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'ye meydan okudu
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı