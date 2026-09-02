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Kazakistan'da yeni Dışişleri Bakanı: Tileuberdi

Kazakistan'da yeni Dışişleri Bakanı: Tileuberdi
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Kazakistan’da Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev’in yerine, daha önce aynı görevi yürüten Muhtar Tileuberdi atandı.

Kazakistan'da Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in yerine, daha önce aynı görevi yürüten Muhtar Tileuberdi atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

2021-2023 yıllarında da Dışişleri Bakanı olan Tileuberdi, 2023'ten bu yana Kazakistan'ın Viyana Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

58 yaşındaki Tileuberdi, 1993 yılında başladığı diplomatik kariyeri boyunca Güney Kore, Malezya ve İsviçre'de görev yapmıştı.

Tileuberdi, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi ile diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde Kazakistan'ın daimi temsilciliği görevlerini yürütmüştü.

Kaynak: AA
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