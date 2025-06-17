Kazakistan'da 'Çin Turizm Yılı' Açılış Töreni Gerçekleşti

ASTANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Kazakistan'da düzenlenecek "Çin Turizm Yılı'nın" açılış töreni, Kazakistan Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sun Yeli ve Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Mirzabosinov, iki ülkeden yaklaşık 300 konuğun katıldığı pazartesi günkü törende konuşma yaptı.

Çin Turizm Yılı kapsamındaki önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkan "İpek ve İpek Yolu : Çin'den Kazakistan'a" başlıklı sergi de aynı gün Kazakistan Ulusal Müzesi'nde ziyarete açıldı.

"İpeğin Kökeni", "İpek Yolu" ve "İpeğin Kullanımı" olmak üzere üç bölümden oluşan sergi, İpek Yolu kültürünün tarihsel zenginliği ve modern gelişimine ve Çin ile İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki dostluğa ve kültürel alışverişe ışık tutuyor. Sergi 8 Ağustos'a kadar devam edecek.

Açılış töreninde çeşitli kültürel gösteriler, Hanfu defilesi ve somut olmayan kültürel mirasla ilgili uygulamalı deneyimler de yer aldı. Ayrıca Çin Ulusal İpek Müzesi ile Kazakistan Ulusal Müzesi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.