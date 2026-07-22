Kazakistan'da 145 sandalyeli yeni meclis için 546 aday yarışacak

Kazakistan'da anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen tek meclisli parlamento sistemi kapsamında oluşturulan 145 sandalyeli yeni meclis olan Kurultay için 23 Ağustos'ta yapılacak seçimlerde, 7 siyasi partiden toplam 546 aday yarışacak.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonundan, 23 Ağustos'ta yapılacak Kurultay milletvekili seçimleri kapsamında aday gösterme sürecinin tamamlanmasının ardından seçim takvimine ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Komisyon Başkanı Nurlan Abdirov başkanlığında Astana'da düzenlenen toplantıya uluslararası gözlemciler, siyasi parti temsilcileri, Başsavcılık ile Dışişleri, Maliye, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Koruma bakanlıklarının yetkilileri, medya mensupları ve engelli bireylerin seçim haklarının korunmasına yönelik çalışma gruplarının temsilcileri katıldı. Toplantıya ayrıca ülke genelindeki bölgesel seçim komisyonlarının başkan ve üyeleri video konferans yöntemiyle bağlandı.

Toplantıda açıklanan verilere göre, 145 sandalyeli yeni meclis için seçimlere katılmak üzere 7 siyasi parti başvurururken, parti listelerinde toplam 546 aday yer aldı.

Partilere göre aday dağılımı, Adilet Partisinden 186, Respublika Partisinden 76, Kazakistan Halk Partisinden 72, Auyl Partisinden 69, Ak Jol Demokratik Partisinden 63, Baytaq Partisinden 47 ve Ulusal Sosyal Demokrat Partiden 33 kişi şeklinde oldu.

Komisyon Başkanı Abdirov, parti listelerinde kadınlar, gençler ve engelliler için öngörülen en az yüzde 30'luk kotanın gözetildiğini belirterek, aday listelerinde yer alan isimlerin yasal şartları taşıyıp taşımadığının ilgili devlet kurumlarınca incelendiğini söyledi.

Milletvekili adaylığı başvurularının 13 Temmuz'da tamamlandığını hatırlatan Abdirov, parti listelerinin kayıt işlemlerinin ise yarın saat 18.00'e kadar süreceğini kaydetti.

Seçim takvimine göre, seçim kampanyası 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece başlayacak ve 22 Ağustos saat 00.00'da sona erecek. Seçimden bir gün önce, 22 Ağustos'ta "sessizlik günü" uygulanacak, seçmenler ise 23 Ağustos'ta sandık başına gidecek.

Anayasa değişikliği kapsamında oluşturulan Kurultay, ülkenin yasama yetkisini kullanacak tek meclisli parlamento olarak görev yapacak. Toplam 145 milletvekilinden oluşacak Kurultay üyeleri, parti listeleri esas alınarak 5 yıllığına seçilecek.

Kurultay milletvekili adayı olabilmek için Kazakistan vatandaşı olmak, 25 yaşını doldurmak ve son 10 yıldır ülkede kesintisiz ikamet etmek koşulları aranıyor. Siyasi partiler ise aday listelerindeki sıralamayı kendi usullerine göre belirleyecek.

Kazakistan'da Meclis ve Senatodan oluşan çift meclisli parlamento sistemi, 15 Mart'ta yapılan anayasa referandumunun ardından kaldırılmıştı.

Referandum sonucunda, 145 sandalyeden oluşan ve Kurultay adını taşıyan tek meclisli yeni yasama organının kurulması kabul edilmişti.