Kazakistan'da 14 askerin ölümü sonrası Savunma Bakanlığında 13 ceza davası açıldı

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Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanlığında yapılan denetlemede, devlet malının olası zimmete geçirilmesi, görevi kötüye kullanma ve diğer ihlaller nedeniyle 13 ceza davası açıldığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığındaki durumun kapsamlı şekilde incelenmesi amacıyla oluşturulan Komisyon üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, Komisyon Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva, Savunma Bakanlığındaki incelemenin sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev'e rapor verdi.

Rapora göre, Mangistau bölgesinde meydana gelen trajik olay, Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinde biriken sistemik sorunları ortaya çıkardı.

Özellikle askeri faaliyetlerin planlanması, tatbikatların yürütülmesi, askerlerin güvenliğinin sağlanması alanlarında ciddi eksiklikler bulundu ve önceki yönetimin gerekli denetimi sağlamadığı tespit edildi.

Denetim kapsamında askeri disiplin ve önleyici çalışmalar alanında da eksiklikler belirlendi.

Askerler arasında yönetmeliklere aykırı ilişkiler ve askerlere yönelik şiddet vakaları tespit edildi.

Denetimin ilk aşamasının sonuçlarına göre, Savunma Bakanlığına bağlı kuruluş ve birliklerin faaliyetlerinde devlet malını zimmete geçirme ve diğer usulsüzlüklerin yanı sıra görevi kötüye kullanma iddialarıyla 13 ceza davası açıldı.

Tokayev, Savunma Bakanlığında yönetim değişikliklerinin yapıldığını, askerlerin ölümünden sorumlu olan tüm yetkililerin kanun çerçevesinde hesap vereceğini kaydetti.

Olay

Kazakistan'da 24 Eylül'de Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında askeri personelin bottan karaya çıkarılması esnasında olumsuz hava şartları ve şiddetli deniz dalgaları nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetmiş, 3 asker kurtarılmıştı.

Ülkede büyük üzüntüye yol açan olay sonrası 25 Eylül'de "ulusal yas" ilan edilmiş, görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle de 5 üst düzey askeri görevli gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, olayın ardından Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı başkanlığında Savunma Bakanlığında kapsamlı denetim yapılmasına ilişkin komisyon kurmuştu.

Ülkede tatbikat faciası sonrası Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Bakan Yardımcısı ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı görevden alınmıştı.

Kaynak: AA