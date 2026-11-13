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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Xinhua'nın 95. yılında dostluğa katkısını övdü

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Xinhua'nın 95. yılında dostluğa katkısını övdü
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Xinhua'nın 95. kuruluş yıldönümü için tebrik mesajı gönderdi. Tokayev mesajında ajansın Kazakistan-Çin dostluğuna ve karşılıklı güvene katkısını övdü, iki halkı yakınlaştıracağına inandığını belirtti.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kuruluşunun 95. yıldönümünde Xinhua Haber Ajansı'na tebrik mesajı gönderdi.

Tokayev kutlama mesajında, ajansın Kazakistan ile Çin arasındaki köklü dostluğun, iyi komşuluk ilişkilerinin ve karşılıklı güvenin pekişip derinleşmesine sunduğu önemli katkılardan övgüyle bahsetti.

Tokayev, "Xinhua Haber Ajansı'nın kuruluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla sizlere ve tüm meslektaşlarınıza en içten tebriklerimi iletiyorum. Yaklaşık bir asırdır dünyanın önde gelen ve en prestijli haber kuruluşlarından biri olarak kendini kanıtlamış olan Xinhua, uluslararası toplumun geniş takdirini ve saygısını kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Xinhua'nın önemli tarihi olayları kayda geçirdiğine ve Çin'in kayda değer başarılarına tanıklık ettiğine işaret eden Tokayev, son derece profesyonel editör ekibinin üretkenliği, koordinasyonu ve yaratıcı üstünlüğüyle modern gazeteciliğe örnek teşkil etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Tokayev, iki ülkenin ortak çabaları ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel desteği sayesinde ikili işbirliğinin benzeri görülmemiş bir düzeye yükselerek kalıcı kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını belirtti.

Tokayev, "Xinhua'nın iki ülkenin ortak başarılarını daha geniş kitlelere aktarmayı sürdüreceğine, dostluk ve karşılıklı anlayış köprüsü işlevi görerek halklarımızı daha da yakınlaştıracağına inancım tamdır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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