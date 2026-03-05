Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran'ın Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısını kınadı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısını kararlılıkla kınadı ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısını kınadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Cumhurbaşkanlığın sosyal medya sayfalarında, Cumhurbaşkanı Tokayev'in İran'ın Nahçıvan kenti havalimanına yönelik İHA saldırısıyla ilgili tutumunu paylaştı.

Paylaşımda Tokayev'in, kardeş ve müttefik Azerbaycan aleyhine gerçekleştirilen bu saldırıyı kararlılıkla kınadığı belirtildi.

Tokayev'in ayrıca olayın İran ile birlikte titizlikle soruşturulmasını ve bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomatik yollarla çözülmesini umduğu ifade edildi.

