Haberler

Kazakistan, İran'ın saldırdığı Arap ülkelerine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran'ın bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı ve bu ülkelere destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Tokayev, liderlere özel mektuplar göndererek dayanışma mesajları iletti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını kınadığı ve söz konusu ülkelere mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt liderlerine özel mektuplar gönderdiğini belirtti.

Smadiyarov, mektupların bu zor dönemde ağır sınavdan geçen söz konusu ülkelerin halklarına içten destek ve dayanışma mesajları içerdiğini belirterek, "Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan için dost ve kardeş olan devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kararlılıkla kınadı." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Smadiyarov, "Cumhurbaşkanı ayrıca kardeş Arap ülkelerine mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmiştir ve bu ülkelerin üst düzey yöneticileriyle sürekli çalışma temaslarının devam etmesini temenni etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Panikle kaçtılar! Çatışmalarda havalimanı da vuruldu
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı