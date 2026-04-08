Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına destek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Asim Munir'in arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin önemine dikkati çekti.

Tokayev, söz konusu mutabakatın, ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın üst düzey yönetimi başta olmak üzere çatışmaya taraf tüm ülkelerin iyi niyeti ve sağduyusu sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Ateşkesin uzun vadeli olmasını temenni eden Tokayev, bunun, küresel ticaretin gelişmesine ve tüm ülkelerin ekonomik refahına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.