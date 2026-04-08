Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve bu mutabakatın uluslararası ticarete katkı sağlayacağını belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Asim Munir'in arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin önemine dikkati çekti.

Tokayev, söz konusu mutabakatın, ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın üst düzey yönetimi başta olmak üzere çatışmaya taraf tüm ülkelerin iyi niyeti ve sağduyusu sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Ateşkesin uzun vadeli olmasını temenni eden Tokayev, bunun, küresel ticaretin gelişmesine ve tüm ülkelerin ekonomik refahına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı