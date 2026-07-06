Kaza geçirip eğitimine ara veren Deniz, tedavi sonrası döndüğü okulunda fakülte birincisi oldu

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencisi Deniz Önder (23), geçen yıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanınca ara verdiği eğitimini, bu yıl tedavisinin ardından tamamlayıp fakülte birincisi olarak mezun oldu. Önder, "Çok zorlu süreçlerden geçtim, 'Anka Kuşu' gibi küllerimden doğdum" dedi.

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, emekli işçi ve ev kadını çiftin oğlu Deniz Özkan, geçen yıl final sınavlarına 1 gün kala stres atmak için bisikletiyle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Önder, birçok ameliyat geçirdi. Tedavi sürecinde kaydını donduran Önder, fizik tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşmasının ardından eğitimine kaldığı yerden devam etti. Azmi ve kararlılığıyla eğitimini tamamlayan Deniz Önder, 3,87 ortalamasıyla fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyet töreninde kürsüde gururla konuşma yapan Önder, yaş kütüğüne de ismini çaktı.

'PSİKOLOJİM KÖTÜ ETKİLENMİŞTİ'

Yaşadıklarını anlatan Deniz Önder, "Final dönemiydi, çok çalışmıştım, biraz dinlenmek ve stres atmak için bisikletimle yola çıktım. Dönüş yolunda ters yönden gelen bir araç bana çarpıp kaçtı. Hastaneye kaldırıldım, bileğimde ve humerus kemiğimde kırıklar olduğunu öğrendim. Hemen ameliyata alındım, 2 ameliyat geçirdim toplam 20 gün hastanede yattım. Daha sonra eve döndüm. Tedavim, 6 ay boyunca fizik tedaviyle birlikte sürdü. Psikolojim çok kötü etkilendi. Dışarı çıkmak ve arabaları görmek istemiyordum. Kendi işlerimi yapabilecek duruma geldikten sonra okuluma tekrar başladım" dedi.

Kazanın ardından çok çalışıp 'Anka Kuşu' gibi küllerinden doğduğunu belirten Önder, "Kaza sonrasında değil kaza öncesinde de çok çalıştım, çok çabaladım, emeklerimin karşılığında, okulu sonunda rötarlı olarak tamamladım. Birinci olduğumu öğrendiğimde sevinçten havalara uçtum. Çok gururlu hissettim kendimi, o sahneye çıkıp konuşma yaptığım an bütün emeklerimin karşılığını orada aldım. Okula başlamadan önce de hedefim okulumu birincilikle bitirmekti. Akademisyen olmak istiyorum, kendimi geliştirmeye devam edeceğim" diye konuştu.

'GURUR DUYUYORUM'

Deniz ile çok gururlandığını söyleyen annesi Esra Önder ise "Deniz çocukluğundan beri çok çalışkandı. Kendisine 'ders çalış' diye uyarmadan hep kendi bilinciyle çalıştı. Hedefini hep birincilikle koşullandırmıştı, çok çalışıp başardı. Kazadan sonra çok oturup ağladı, ben de çok üzüldüm ama onu hep motive etmeye çalıştım. Bütün süreçlerin üstesinden geleceğimizi söylüyordum, başarıyı da böyle hak ettik. Fakülte birincisi olması bizleri çok gururlandırdı. O kürsüye çıkıp konuşması bizleri çok duygulandırdı, onurlandırdı bizi. Oğlumla çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı