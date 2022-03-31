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Kazadan bir gün sonra yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - Mithat Ünal - Güncel
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Kazadan bir gün sonra yaşamını yitirdi

MERSİN'in Anamur ilçesinde dün trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen iş insanı Selamettin Yağmur (74) bugün evinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti.

MERSİN'in Anamur ilçesinde dün trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen iş insanı Selamettin Yağmur (74) bugün evinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Yakup Ceritlioğlu (35) yönetimindeki 33 FP 333 plakalı kamyonet, şerit değiştirirken, iş insanı Selamettin Yağmur'un kullandığı 33 L 0924 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Selamettin Yağmur yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağmur, tedavisinin ardından taburcu edilerek eve gönderildi.

Evinde rahatsızlanan Yağmur, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yağmur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Güncel

Anamur, Mersin, Mayıs, Kaza, Güncel, Haberler

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