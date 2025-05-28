Kazada Yaralanan Muhtar 14 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Kazada Yaralanan Muhtar 14 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan mahalle muhtarı Veli Çetin, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

1) KAZADA AĞIR YARALANAN MUHTAR, 14 GÜN SONRA ÖLDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan mahalle muhtarı Veli Çetin (60), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 15 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, cadde üzerinden Gürbüz Sokak'a dönüş yapmakta olan Ferhat A. (32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Çetin, ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Çetin, yoğun bakıma alındı. Veli Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 gün sonra bugün hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.