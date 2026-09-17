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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 5 gün sonra öldü

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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 5 gün sonra öldü
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden Davut Ezim (61), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden Davut Ezim (61), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 28'inci ve 24'üncü sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali M. (40) yönetimindeki 16 BPC 593 plakalı motosiklet ile Davut Ezim idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. İki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ezim, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ali M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren Davut Ezim, kazadan 5 gün sonra, bu sabah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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