Bursa'da kaza sonrası polisten kaçan sürücü, başka otomobile aracıyla çarptıktan sonra yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen Miraç Y. (18), kaza sonrası polisten kaçmaya çalışırken başka bir otomobile çarptı ve yakalandı.
İnegöl ilçesinde iddiaya göre ehliyetsiz olduğu öğrenilen Miraç Y. (18), 16 AJH 430 plakalı otomobille 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı.
Bu sırada olay yeri yakınlarında olan polis, Miraç Y'yi yakalamak için harekete geçti.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından Osmaniye Mahallesi Gaziler Sokak'ta aracıyla park halinde olan başka bir otomobile çarptı.
Kazanın ardından yakalanan Miraç Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel