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Tavşanlı'da Trafik Kazası: Ayşe Bozkurt Hayatını Kaybetti

Tavşanlı'da Trafik Kazası: Ayşe Bozkurt Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Ayşe Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavisi sürerken, Bozkurt'un cenazesi memleketi Simav'ın Semerköy köyünde toprağa verildi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe Bozkurt (54) toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Tavşanlı-Emet kara yolu Derecikköy Kavşağ'ında meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı yönüne giden A.U.B. yönetimindeki 16 ABK 691 plakalı otomobil, kavşakta Tavşanlı'dan Derecik köyü istikametine ilerleyen R.K. idaresindeki 10 ALD 182 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler R.K. ve A.U.B ile araçlardaki Ayşe Bozkurt, H.Ç., M.Y., B.S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Bozkurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan sürücü R.K.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ayşe Bozkurt'un cenazesi, Simav'ın Semerköy köyündeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Semerköy Camisi'ne götürülen Bozkurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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