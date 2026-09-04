Haberler

Eskişehir'de 3 Yaşındaki Elif Mavi Avli Kazada Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 3 Yaşındaki Elif Mavi Avli Kazada Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede kurtarılamadı. Cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verilirken, otomobil sürücüsü F.A.B. hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verildi.

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Elif Mavi Avli, (3) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.B. (40) isimli kadının kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Kazada metrelerce savrulduğu belirtilen Elif Mavi ağır yaralanırken, annesi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Hastaneye kaldırılan Elif Mavi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elif Mavi Avli için Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Elif Mavi'nin annesi ve babası Fatih Avli ile yakınları katıldı. Avli çifti, kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Elif Mavi, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KADIN SÜRÜCÜYE EV HAPSİ

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.A.B. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sürücü F.A.B. hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi
İngiltere'de 81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, tatbikatlar durdu

81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, asker kışladan çıkamıyor
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler