Kazada ölen 17 yaşındaki Selçuk, okulunda anıldı (2)

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIAdana’nın Kozan ilçesinde Selçuk Kelebekli’nin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde Selçuk Kelebekli'nin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı