Haberler

Otomobil, site duvarına çarptı; kaza ve son anda kaçan kedi kamerada

Otomobil, site duvarına çarptı; kaza ve son anda kaçan kedi kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kaldırım ve yeşil alanı aşıp site duvarına çarptı. Sürücü yaralanırken, binanın önünde uyuyan bir kedi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da kaldırımı ve yeşil alanı aşıp, site duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, binanın önünde uyuyan bir kedi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Dikkaldırım istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Refüje çarpıp savrulan otomobil, kaldırımı ve yürüyüş yolu ile yeşil alanı aşarak, bir sitenin duvarına çarptı. Otomobil, binanın kolonu ve kapısı arasına girdi. Sürücü hafif yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bina önündeki paspasın üzerinde uyuyan bir kedinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza

Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Belediye başkanı ile türkücü aşkında yeni gelişme

Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu