Otomobil, site duvarına çarptı; kaza ve son anda kaçan kedi kamerada

BURSA'da kaldırımı ve yeşil alanı aşıp, site duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, binanın önünde uyuyan bir kedi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Dikkaldırım istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Refüje çarpıp savrulan otomobil, kaldırımı ve yürüyüş yolu ile yeşil alanı aşarak, bir sitenin duvarına çarptı. Otomobil, binanın kolonu ve kapısı arasına girdi. Sürücü hafif yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bina önündeki paspasın üzerinde uyuyan bir kedinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı