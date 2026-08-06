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Eskişehir'de Polis Aracına Çarpma: 6 Yaralı

Eskişehir'de Polis Aracına Çarpma: 6 Yaralı
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ESKİŞEHİR’de ihbar üzerine trafik kazasını incelemek üzere gelen polislerin aracına otomobil çarptı.

ESKİŞEHİR'de ihbar üzerine trafik kazasını incelemek üzere gelen polislerin aracına otomobil çarptı. Kazada 1'i polis, 1'i bekçi 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 26 ABC 393 plakalı otomobil, refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 26 A 7468 plakalı polis aracına ise Y.G. idaresindeki 06 DJM 665 plakalı otomobil arkadan çarptı. Polis memuru K.Ç., bekçi İ.K. ile otomobil sürücüsü Y.G. ve araçtaki M.E.G., N.G. ve E.G. yaralandı. 2'si çocuk 6 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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