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Kayseri Yeşilhisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Yeşilhisar'da sabah saatlerinde TIR ile otomobil çarpıştı; kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki 06 FK 703 plakalı TIR ile B.G. yönetimindeki 38 KY 536 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan A.L. ve M.M.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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