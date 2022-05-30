Kayseri'ye hayırsever aileden yeni anaokulu - Haberler

Kayseri'de Yeşilhisar ilçesine yaptırılacak anaokulu için hayırsever aile ile Kayseri Valiliği arasında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverler Mehmet Akif Erten tarafından yaptırılacak anaokulu için Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever Mehmet Akif Erten katıldı.

Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, hayırsever aile tarafından eğitime verilen bu desteği memleketine karşı olan vefa borcu olarak gördüğü belirtti.

Çiçek, "Yeşilhisar'ın ihtiyacı olan anaokulunun yapılıyor olmasından dolayı çok mutluyum. Yeşilhisar bizim göz bebeğimiz. Dün oradaydım, oradaki çocukların en güzel şekilde okumasını sağlayacak bütün imkanların içerisinde olması beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Taşyapan ise ilçelerin kalkınması için bu yapısal eserlerin önemli olduğunu içinde yetişeceklerin Türkiye'ye hayırlı hizmetler verecek nesiller olmasını diledi.

Hayırsever Mehmet Akif Erten de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anaokulu oranını artıracağız." dediğini duyduğunu ve ondan sonra kafasında bu işin canlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol için imzalar atıldı.