Hacılar ilçesine 91 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacılar ilçesine 91 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Beğendik Mahallesi'ne 15,5 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı kazandırılacak.

Toplam 91 milyon 120 bin lira maliyetle hayata geçirilecek yatırımın 5 kilometrelik bölümü 2025 yılında 16 milyon 720 bin lira harcanarak tamamlandı, kalan kısımda çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projeyle bölge sakinlerine daha sağlıklı ve güvenilir içme suyu sağlanmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında hem su kayıplarının azaltılmasının hem de hizmet kalitesinin arttırılmasının amaçlandığına değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyümenin getirdiği ihtiyaçları öngörerek altyapımızı güçlendirmek hem mevcut hem de gelecek nesiller için şehrimizi güvenli şekilde hazırlamak zorundayız. Bu nedenle altyapı yatırımlarımızı geleceği düşünerek planlıyoruz. Bu çalışmalar sadece teknik bir yenileme değil, aynı zamanda şehrimizin sürdürülebilirliğine ve sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturma vizyonumuza yapılan önemli bir yatırımdır. KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, projeyi en kısa sürede ve yüksek kalite standartlarında tamamlayarak Kayseri'mizi her açıdan daha güçlü bir şehir haline getirecek."