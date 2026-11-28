Kayseri Yahyalı'da sulama kanalına düşen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde balık tutmak için gittiği sulama kanalına düşen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarıyla sevk edilen ekiplerin sudan çıkardığı kişinin öldüğü belirlendi, cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde balık tutmak için gittiği sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kocahacılı Mahallesi yakınındaki sulama kanalında balık tutan Emir Ahmet Kurt (57), dengesini kaybederek suya düştü.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kurt'un cesedi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA