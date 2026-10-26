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Kayseri Yahyalı'da park tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, Mesut Aydın öldürüldü

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Kayseri Yahyalı'da park tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, Mesut Aydın öldürüldü
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; Mesut Aydın (45) kaldırıldığı Yahyalı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Jandarma, şüpheli Hasan Hüseyin Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı; soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Hasan Hüseyin Ç., park yeri kavgasında Mesut Aydın'ı (45) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ç. ile Mesut Aydın arasında 'araç park etme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Hüseyin Ç., bıçakla Mesut Aydın'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Hasan Hüseyin Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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