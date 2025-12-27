Haberler

Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Kayseri ve Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Belediyeler, kar temizleme çalışmaları yaptı ve sürücüleri uyardı.

Kayseri ve Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, parklar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kara yollarının bazı bölümlerinde temizleme çalışması yapan belediye ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da hazır bulundu.

Öte yandan, İç Anadolu'nun zirvesi olarak nitelendirilen 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nda da kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Yozgat

Yozgat kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sürücüleri buzlanmaya karşı uyararak, yola çıkacak vatandaşların kış lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
