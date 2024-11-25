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Kayseri ve Nevşehir'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Kayseri ve Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verildi. Kayseri Valiliği, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem amacıyla eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kayseri ve Nevşehir'de kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği bildirildi.

Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayıp yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi bildirildi.

Kayseri ve Nevşehir'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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