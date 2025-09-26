Kayseri Valiliği'nden Hayko Cepkin Konseri Açıklaması

Kayseri Valiliği, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in Kayseri'de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu konserle ilgili valiliğe herhangi bir müracaatta bulunulmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında, sanatçı Hayko Cepkin'in Kayseri'de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Kayseri Valiliğimize bu konserle ilgili herhangi bir müracaatta bulunulmamış olup, iptal edildiğine dair de bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.