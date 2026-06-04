Haberler

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Turizm Ödülleri 2026" komisyonunu ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYOTED tarafından 22 Haziran'da düzenlenecek 'Kayseri Turizm Ödülleri 2026' programı komisyon üyelerini makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından düzenlenecek "Kayseri Turizm Ödülleri 2026" programı kapsamında oluşturulan komisyon üyelerini ağırladı.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KAYOTED tarafından 22 Haziran'da gerçekleştirilecek program kapsamında oluşturulan komisyon üyelerini makamında kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm alanındaki potansiyelini daha da ileriye taşıyacak çalışmaları önemsediklerini belirterek, "TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri ünvanımıza yakışır nitelikte gerçekleştirilecek her türlü organizasyonun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, nazik ziyaretleri ve değerli katkıları dolayısıyla kıymetli komisyon üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAYOTED Başkanı Murat Erdal da turizm sektörüne yön veren isimleri bir araya getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu