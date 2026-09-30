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Kayseri Sarıoğlan'da Dünya Okul Süt Günü etkinliğinde öğrencilere süt dağıtıldı

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Kayseri Sarıoğlan'da Dünya Okul Süt Günü etkinliğinde öğrencilere süt dağıtıldı
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Dünya Okul Süt Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt dağıtıldı. Programda ayrıca KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi Dikiş Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı beslenme örtüleri öğrencilere hediye edildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, "Dünya Okul Süt Günü" dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı.

Etkinlik, ilçede sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve süt tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Program kapsamında, öğrencilere süt dağıtıldı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi Dikiş Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan beslenme örtüleri hediye edildi.

Kaynak: AA
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