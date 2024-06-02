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Kayseri Pınarbaşı'nda seçmenler oy kullanmaya başladı

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Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimi yenileme kararı aldığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçmenler oy kullanmaya başladı. İlçede 18 bin 960 seçmen oy kullanacak.

HABER: KADİR DEVİR

KAMERA: ONUR BİNGÖL

(KAYSERİ) - Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimi yenileme kararı aldığı ilçelerden Kayseri Pınarbaşı'nda seçmenler oy kullanmaya başladı.

31 Mart yerel seçimleri sonrası itiraz başvuruları üzerine Yüksek Seçim Kurulu, 3 İlçe 4 beldede seçimin yeniden yapılmasına karar vermişti. MHP'nin itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda Pınarbaşı'nda seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Pınarbaşı'nda seçmenler 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

İlçede 18 bin 960 seçmen oy kullanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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