Kayseri Pınarbaşı'nda oy kullanma işlemi sona erdi

OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla seçimlerin yenilendiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı. Vatandaşlar saat 08.00'den 17.00'ye kadar oylarını kullandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde, oy kullanma işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep ARIK/KAYSERİ,