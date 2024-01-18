Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

KAYSERİ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.05'te meydana geldi. Yerin 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.