Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
KAYSERİ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.05'te meydana geldi. Yerin 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.