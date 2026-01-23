Haberler

Sarıoğlan'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde devam eden kar yağışı, günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar hayvanlarını beslemek için kar temizliği yaparken, yolların kapanması nedeniyle araçlar da hareket edemiyor. Belediye ve karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı ilçede günlük yaşamı olumsuz etkilerkin, bazı vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını beslemek ve bakımı yapmak için bir süre kar temizliği yaptı.

İlçede birçok kişi de sabah saatlerinde araçlarını hareket ettiremedi.

Belediye ve karayolları ekipleri, kapanan yolların açılması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
